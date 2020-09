Beschuldigingen aan adres van Tesla-concurrent: beurskoers keldert, topman weg

Het veelbelovende Amerikaanse bedrijf Nikola staat in een kwaad daglicht na beschuldigingen van fraude. Van de veelbelovende berichten over de mogelijkheden van zijn elektrische trucks blijkt weinig waar. Inmiddels is oprichter en topman Trevor Milton teruggetreden als voorzitter.

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) is bezig met een onderzoek naar de beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog aan het adres van de bouwer van elektrische voertuigen Nikola. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat door de SEC wordt gekeken of die aantijgingen kloppen. Nikola ontkent de beschuldigingen.

De zaak draait om een rapport van investeerder Hindenburg Research, die Nikola beticht van fraude door bijvoorbeeld onjuiste informatie te geven over de mogelijkheden van zijn elektrische trucks. Nikola zegt juist dat Hindenburg een ‘short seller’ is die door de publicatie van een misleidend rapport het aandeel wil manipuleren om zo te profiteren van een koersdaling, na de sterke koersstijging eerder.

Volledig scherm Truck van Nicola op waterstof © Nikola

Het bedrijf Nikola was tot voor kort een ware beurssensatie. Sinds het een notering heeft op technologiebeurs Nasdaq, ging het aandeel steil omhoog. In juni was het bedrijf even 30 miljard dollar (zo’n 25 miljard euro) waard - op dat moment meer dan Ford of Fiat Chrysler - terwijl er nog geen inkomsten zijn. Nikola Motor Company ontwikkelt vrachtwagens en pick-ups die rijden op elektriciteit en waterstof, maar de eerste moet nog verkocht worden.

Oprichter Trevor MIlton heeft deze week aangegeven per direct geen inhoudelijke taken meer bij de onderneming te vervullen. Hij heeft de beslissing om te vertrekken zelf genomen, zo benadrukt de onderneming. ,,De focus moet liggen op het bedrijf en zijn wereldveranderende missie”, aldus Milton in een verklaring. Maar de stap lijkt vooral genomen om het bedrijf te beschermen. De boerskeurs klapte ineen van 80 dollar in juni tot onder de 30 dollar nu.

