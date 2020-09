Bestuurster en hond op tijd uit brandende auto bij botsing op A15

Video Mercedes claimt: ‘Dit is de beste auto ter wereld’

14:39 Mercedes claimt dat zijn nieuwe S-klasse niet minder dan de beste auto ter wereld is. Toegegeven, het aantal innovaties en het technische vernuft in deze toplimousine is indrukwekkend: verwarmbare knuffelkussens, een ‘vierdimensionaal’ geluidssysteem en - een absolute wereldprimeur - airbags op de achterbank.