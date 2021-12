Betaalbare auto krijgt voorrang in 2022: dit zijn de nieuwe modellen

Benzine­prijs ruim boven de 2 euro bij jaarwisse­ling

De benzineprijs in Nederland is dit jaar flink gestegen. Wie nu een liter E10 (Euro95) tankt is circa 40 eurocent meer kwijt dan aan het begin van 2021. Door zorgen over de nieuwe omikronvariant van het coronavirus zijn de wereldwijde olieprijzen de laatste tijd wel wat gedaald onder hun piekniveau in oktober, maar de Nederlandse adviesprijs voor benzine lijkt het jaar toch ruim boven de 2 euro per liter te eindigen.

27 december