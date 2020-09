Betaalbare Tesla komt eraan, belooft Elon Musk

De nieuwe, grotere en cilindervormige accu, 4680 genoemd, zal vijf keer meer energie leveren, zes keer meer vermogen hebben en voor 16 procent meer bereik zorgen, vertelde Musk. ,,We hebben nog geen betaalbare auto. Daar werken we aan voor de toekomst. Maar we moeten eerst de kosten van het batterijenpakket terugbrengen.”

Tesla gaat de nieuwe accu’s produceren in een nieuwe fabriek in de buurt van de fabriek in Fremont in Californië, die tegen het einde van 2021 een geplande productie van 10 gigawatt-uur per jaar moet bereiken. De autofabrikant heeft nu samen met de Japanse partner Panasonic een productiecapaciteit van 35 gigawatt-uur in zijn ‘gigafabriek’ voor batterijen in Nevada.