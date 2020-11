Betaald abonnement voor extra functies is de toekomst: Audi begint er al mee

Opvallend is dat de functies niet eenmalig gekocht worden, maar voor een periode van maximaal een jaar. De abonnementen onder de naam ‘ Functions on Demand ’ kunnen ook voor één of zes maanden aangeschaft worden. Prijzen variëren tussen 2,50 euro per maand voor de grootlichtassistent tot 55 euro per maand voor een uitgebreider navigatiesysteem.

De toevoegingen zijn gebonden aan de auto waarop ze gekocht zijn, en kunnen dus worden meeverkocht aan toekomstige eigenaren. Gebruikers kunnen de functies via de app AudiPay of de site van Audi kopen. Functions on demand is nu al beschikbaar in de puur elektrische e-tronmodellen en in de huidige A3, A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 en Q8. Andere productlijnen en functies volgen.