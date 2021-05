Betalen naar gebruik, maar ‘autorijden wordt niet voor de happy few’

video Een van de grappigste autootjes ooit keert terug: dit is de nieuwe Messer­schmitt

7 mei De Messerschmitt, het koddige autootje waarin André van Duin in 1976 zijn hit File vertolkte, keert terug. De piepkleine driewieler werd in de naoorlogse jaren gemaakt door een voormalige fabrikant van Duitse gevechtsvliegtuigen. De nieuwe versie is binnenkort te koop in twee varianten, waaronder ook een elektrische.