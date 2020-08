Bij deze oudere auto's betaal je je blauw aan de reparatiekosten

Waarom je auto straks zelf de accu is voor elektri­sche aandrij­ving

15 augustus De techniek heet ‘Cell-to-chassis‘ en betekent in feite dat je auto zelf gaat dienen als accu voor elektrische auto's. Volgens accuspecialist CATL uit China is het in 2030 al zover en stijgt de actieradius daardoor naar 800 kilometer.