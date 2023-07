Bij hagelbui of ander noodweer stilstaan op de vluchtstrook, mag dat?

De regen- en hagelbuien tijdens het onweer dat gisteren over Nederland trok, zorgden op veel plekken voor zoveel neerslag, dat het zicht op de snelwegen op sommige plekken bijna nul was. Ook steeg het gevaar voor aquaplaning, waardoor je ook bij lage snelheden al in een slip kunt raken. Veel automobilisten zijn dan geneigd om dan tijdelijk hun auto op de vluchtstrook te parkeren.

Alleen voor noodgevallen

Het antwoord op de vraag of dit mag luidt: ‘ja en nee’. Volgens Rijkswaterstaat is het begrijpelijk dat automobilisten zich op de snelweg niet op hun gemak voelen als het zo hard regent, of wanneer ze worden overvallen door een plotselinge hagelbui. Maar de vluchtstrook is volgens de wet alleen bestemd voor noodgevallen, zoals pech of onwelwording.

‘Gevaarlijke situaties’

,,Stilstaan op de vluchtstrook brengt ook gevaren met zich mee”, aldus Rijkswaterstaat. ,,Door de regen ben je slecht zichtbaar en andere weggebruikers verwachten niet dat er auto’s op de vluchtstrook stilstaan. Daarnaast kan het zijn dat er al iemand staat, bijvoorbeeld omdat hij pech heeft of omdat er iemand onwel is geworden. Ook dat kan weer gevaarlijke situaties opleveren.” Rijkswaterstaat adviseert om de snelheid aan te passen, voorzichtig door te rijden en pas te stoppen op een parkeerplaats.

‘Geen bekeuring’

De ANWB is het hier echter niet volledig mee eens. ,,Wanneer weggebruikers door extreem weer niet meer in staat zijn hun voertuig goed te besturen - vanwege bijvoorbeeld geen zicht op de weg - is net als bij pech of onwel worden uitwijken naar de vluchtstrook de beste keuze”, zegt een woordvoerder. ,,Belangrijk is het dan wel om de alarmlichten aan te doen, zodat andere weggebruikers je kunnen zien.” Ook de Landelijke Eenheid van Nationale Politie zegt dat het eigenlijk niet mag, maar dat er niet wordt bekeurd wanneer de situatie te onveilig is om verder te rijden.

Volledig scherm Auto's op de vluchtstrook tijdens een regenbui. © Rijkswaterstaat