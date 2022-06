Bijna vijftig katten gered uit bloedhete auto

In de Amerikaanse staat Minnesota zijn 47 katten gered uit een geparkeerde auto, waar ze samen met hun baasje in leefden. De eigenaar had eerder al veertien andere katten die in de auto zaten afgegeven bij een dierenasiel.

Dierenhulporganisatie Animal Humane Society (AHS) kwam in actie na een melding over de tientallen katten in de plaats Chisago County. ,,Ondanks de extreme hitte en onhygiënische omstandigheden in het voertuig, lijken de meeste katten alleen kleine medische problemen te hebben”, laat de organisatie weten.

‘Verblijf in de auto bij hitte al snel fataal’

De katten, die door hun baasje zijn overgedragen aan AHS, krijgen een medische check en gaan later na sterilisatie het adoptieproces in. Het jongste dier is nog geen jaar oud, de oudste minstens 12 jaar. Ook de eigenaar heeft medische hulp ontvangen.

Het is een wonder dat de katten hun verblijf in de auto hebben overleefd, want bij een buitentemperatuur van 20 graden is het in de auto na dertig minuten al 40 graden. Voor katten en honden kan dat al snel fataal aflopen. Zeker in vergelijking met mensen wordt het bloed van een hond sneller stroperig bij hogere temperaturen, terwijl het dier zijn warmte bovendien minder goed kwijt kan.

Heet asfalt

De Dierenbescherming gaf eerder tegenover deze site al aan dat een hond al na een halfuur kan overlijden in een hete auto. ,,Zelfs een paar minuten achterlaten is al te veel. Een folie achter de ruit of een enigszins geopend raam verandert daar weinig aan. Ook waarschuwt de politie hondenbezitters voor de stijging van de temperatuur van het asfalt. Ook dit kan gevaarlijk zijn voor huisdieren. Wanneer het buiten 25 graden is, dan is het asfalt al zeker 51 graden.

