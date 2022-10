‘Blokkeer gebruik van mobieltje in de auto zodra je rijdt’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Vooral die medepassagiers zullen u dit idee niet in dank afnemen. Maar het lijkt mij sowieso geen goed plan. Moderne auto’s hebben een goede internetverbinding nodig, zodat ze gewaarschuwd kunnen worden over files en gevaren op de weg. Het blokkeren van signalen is alleen daarom al niet gewenst. Daarnaast is bellen een must om, ook in een rijdende auto, noodhulp in te kunnen roepen.’