BMW gaat vrijuit in dieselgate

De rechter kon de beschuldigingen van fraude door het autoconcern niet bevestigen. ,,BMW negeerde geen wetten en manipuleerde de uitlaatwaarden niet", aldus het openbaar ministerie in München in de rechtszaak over mogelijke fraude bij 8.000 auto's. De uitstoot van de BMW-voertuigen lag zowel in tests als op de weg boven de normen, maar er is geen bewijs dat BMW sjoemelsoftware gebruikte of met opzet handelde, luidt de conclusie.