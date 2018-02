BMW stopt met de legendarische M3

De M3 was de afgelopen decennia dé sportsedan van het merk uit Beieren. Maar na volgende maand zul je ‘m niet meer aantreffen in de folders. Het huidige model is slachtoffer van de nieuwe norm die strengere eisen stelt aan het uitlaatgas.

Van de BMW M3 zijn vijf modelgeneraties verschenen. Wie er nog een wil kopen, moet hem voor 1 april bestellen. Het is niet duidelijk of en zo ja wanneer er een opvolger komt. De nieuwe, verplichte WLTP-cyclus is de oorzaak van het vroegtijdige afscheid van de legendarische sportsedan. Dit is een realistischer methode om verbruik en uitstoot te meten.

De M3-motor overschrijdt in de nieuwe cyclus een emissiewaarde, waardoor het motorblok voorzien moet worden van een partikel-filter. BMW vindt dat niet de moeite en de investering waard, omdat de gehele 3 Serie binnen een jaar wordt vervangen door een nieuwe generatie. De BMW M4, die technisch gezien identiek is aan de M3, wordt wel voorzien van zo'n filter. De 4 Serie is namelijk pas later aan vervanging toe.

Fijne partikels

De BMW M3-motor kan op zich prima meekomen in de nieuwe testcyclus, behalve op het gebied van fijne partikels. Die zijn bij de jongste generatie direct ingespoten benzinemotoren over het algemeen hoger dan bij de jongste generatie (Euro6c) diesels.