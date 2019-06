BMW veegt de vloer aan met Helmondse innovatie: ‘Die zonneauto is een gimmick, absoluut onhaalbaar’

De technische topman van BMW, Klaus Fröhlich, veegt de vloer aan met de Nederlandse zonneauto van Lightyear. ,,Autorijden op zonne-energie is niet realistisch‘’, betoogt hij tegenover onze autoredactie. ,,Zo’n zonneauto is echt een gimmick. Ik ken de Lightyear One, heb die auto gezien. Dit is absoluut niet haalbaar.’’

Klaus Fröhlich is als lid van de raad van bestuur van BMW AG verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling. Fröhlich: ,,Wij hebben hetzelfde geprobeerd. Als je kijkt naar het oppervlak van een auto, kan je heel gemakkelijk berekenen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt. Een gewoon, modern zonnepaneel van bijna 1,7 bij 1,0 meter produceert in het gunstige geval, als de invalshoek van het zonlicht perfect is, ongeveer 180 Watt-uur per vierkante meter. Een auto kan je met hooguit zes vierkante meter aan zonnecellen bekleden. Je kan dus maximaal 1,2 kiloWatt-uur uit die panelen halen, onder ideale omstandigheden. En geloof mij, met 1,2 kiloWatt-uur kom je niet ver. We hebben onze glazen panorama-daken al eens met een folie bekleed waarin zonnecellen verwerkt zaten. Dat was maar net genoeg om het elektrische systeem van de airco te voeden.’’

De Lightyear One heeft vijf vierkante meter aan zonnecellen, geïntegreerd in veiligheidsglas. Lightyear stelt dat je op veel momenten, zoals in de zomer, wekenlang niet hoeft te laden. Op een zomerse dag zouden de zonnecellen volgens de fabrikant genoeg energie produceren om 50 tot 70 kilometer te kunnen rijden. In de winter zou dat een factor vijf tot tien minder zijn. Of die belofte in de praktijk wordt waargemaakt, is nog niet door onafhankelijke instanties getest.

Fröhlich: ,,Er zijn telkens weer start-ups die denken dat ze het anders of beter kunnen, maar je hebt nu eenmaal te maken met de natuurwetten. Die kan je niet veranderen. Zonnepanelen op een auto zijn misschien interessant voor bepaalde comfortfuncties van een auto, maar niet om er kilometers mee af te leggen. En zelfs voor die comfortfuncties, is het eigenlijk de inspanning niet waard, omdat het al aanwezige batterijenpakket daar gemakkelijk in kan voorzien.’’