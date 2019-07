Bob heeft 25 Kevers

Video Spectacu­lai­re beelden uit Antwerpse tunnel: auto wordt meters ver meege­sleurd door vrachtwa­gen

10 juli Er zijn spectaculaire beelden opgedoken van een aanrijding in de Craeybeckxtunnel in Antwerpen. In een kort videofragment is te zien hoe een auto in volle vaart wordt meegesleurd door een vrachtwagen.