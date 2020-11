Boete ‘verscheurd’: agent moet verkeersovertreder aanspreken, ook in coronatijd

Een verkeersboete op de mat zonder dat een agent je heeft aangesproken? De kans is groot dat je die boete in de prullenbak kunt gooien. Een kantonrechter in Amsterdam heeft namelijk bepaald dat ‘alleen corona’ een te zwakke reden is om bijvoorbeeld hardrijders niet aan de kant te zetten en wel een boete te geven op basis van het kenteken.

Verkeersjurist Nick Voorbach van Verkeersboete.nl vocht zo'n boete aan. Zijn cliënt reed 38 kilometer per uur te hard. De agent noteerde het kenteken en een bon van 429 euro viel op de mat. Door corona kon de surveillant de overtreder naar eigen zeggen niet staande houden. De werkinstructie van de politie benadrukt immers de eigen veiligheid van agenten tijdens de coronacrisis. Er staat: ‘Kun je verbaliseren op kenteken? Dan heeft dat de voorkeur.’

Kan jezelf niet verdedigen

Maar dat zag Voorbach anders. ,,Want misschien was het niet de kentekenhouder die tijdens de overtreding de auto bestuurde.” Daarnaast zijn er ook overtredingen als telefoon in de hand of geen gordel om. ,,Wat als je niet je telefoon, maar een portemonnee in je handen had?” Als een agent niet verhaal komt halen, ontneemt hij of zij de mogelijkheid om de situatie uit te leggen, vindt Voorbach. ,,De politie moet ook buiten gewoon haar werk doen. Je kan moeilijk de rechtsstaat op slot gooien.”

Alleen corona als reden geven om een verkeersovertreder niet staande te houden, vindt Voorbach dan ook vreemd. ,,Je bent buiten, je kan een mondkapje opdoen en handschoentjes aan. Ik vond dit maar een zwakke reden.” De kantonrechter was het daar, na overleg met collega's van de Amsterdamse rechtbank, mee eens. Na de zitting, die via Skype verliep, was zijn conclusie: ‘Er is niet gebleken dat staandehouding in tijden van corona geen reële mogelijkheid is.’

Meer ongeldige boetes?

Aannemelijk is nu dat meer burgers hun boete die plots op de mat viel gaan aanvechten. ,,Als je een boete krijgt waar je niks van weet, ben je waarschijnlijk niet staande gehouden, flitspalen uitgezonderd. Dan is het zinvol om te vragen naar een verklaring. Als dat alleen ‘corona’ is, heb je grote kans dat de rechter de boete verscheurt. Sowieso in Amsterdam”, aldus Voorbach.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.