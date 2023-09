Heeft mijn auto een reservewiel? Zo kom je erachter

Een lekke band was de op een na meest voorkomende pechmelding bij de Wegenwacht deze zomer. Het is volgens de ANWB een groeiend probleem, omdat met name nieuwe auto’s geen reservewiel meer hebben. Hier kun je kijken om er achter te komen of jouw auto er wel een heeft.

Een lekke band is vervelend, zeker op vakantie. Daarom hebben alle auto’s een hulpmiddel om snel en veilig weer door te kunnen rijden. Vaak is dat een reservewiel, maar bij moderne auto's wordt daar steeds vaker op beknibbeld. ,,Veel nieuwe auto’s hebben geen reservewiel meer om gewicht te besparen, want dat telt weer mee met de CO2-uitstoot van de auto’’, zegt Sanne Over van de ANWB.

‘Kies voor reserveband in plaats van extra koffer’

Volgens haar doet het reparatiesetje dat ter vervanging in de kofferbak zit het niet altijd. ,,Als je op vakantie gaat en je kunt kiezen tussen een extra koffer of een reservewiel, kies dan voor het laatste’’, zegt Over. ,,Want het probleem is dat in het buitenland een vervangende band niet altijd op voorraad is.”

Tot een aantal jaar terug had iedere auto standaard een volwaardig reservewiel. Bij een lekke band kon je wisselen met het reservewiel. Tegenwoordig zie je dat er vooral andere oplossingen worden toegepast, zoals kleinere thuiskomers of reparatiekits. Ook zijn ‘runflat’ banden, waarmee je kunt doorrijden als ze lek zijn, erg gemakkelijk, maar wel duurder.

Hier bevindt zich jouw reservewiel

Laten we er vanuit gaan dat jouw auto een reserveband heeft. Waar kun je die dan vinden? Er zijn enkele plaatsen die favoriet zijn bij autoconstructeurs. De meest gebruikte plaats voor een reservewiel is onder de kofferruimte. Als je de bodem optilt, dan zie je bij de meeste auto’s het reservewiel of de thuiskomer liggen. Soms moet je opletten, omdat de ruimte in het reservewiel is gebruikt om ook een krik, gereedschapsset, EHBO-kussen en dergelijke te plaatsen. In dat geval is het wiel ook vaak voorzien van een afdekplaat om de gereedschappen netjes vast te klemmen.

Een ander veelgebruikte plaats is onder de motorkap. Dan ligt het wiel op de motor in de ruimte. Het voordeel is dat het wiel hier gemakkelijk bereikbaar is én je niet eerst in de bagageruimte hoeft te zijn. Ook het terugleggen van het vuile gebruikte wiel met een lekke band is gemakkelijk.

Andere auto’s hebben het reservewiel onder de auto aan de achterzijde in een soort rekje liggen. Je kunt dan met gereedschap het rekje losmaken en het wiel valt eruit. Het voordeel is ook hier dat je niet via de bagageruimte hoeft te gaan om het wiel te bereiken maar hier kan het reservewiel wel vuil vangen dat onder de auto komt. Bij terreinauto’s en sommige SUV’s is de reserveband te vinden op de achterklep van de auto, aan de buitenkant.

Reservewiel wil ook aandacht

Het reservewiel is wat betreft aandacht, en dan bedoelen we onderhoud, vaak een ondergeschoven kindje. Toch is het prettig als je het ‘vijfde wiel aan de wagen’ op het cruciale moment ook kunt gebruiken! Check dus de bandenspanning als je dat voor de andere banden doet en zorg ervoor dat het profiel voldoende is. En kijk ook af en toe of de band niet is uitgedroogd of enorm verouderd.

Geen reservewiel, wat nu?

Als je geen reservewiel of thuiskomer kunt vinden, dan zijn er een paar andere opties. Steeds meer auto’s worden namelijk zonder zo’n wiel geleverd en hebben in plaats daarvan een reparatiekit, vaak met een compressortje. Die vind je meestal onder de bagageruimte van de auto. En vind je die ook niet, dan kan jouw auto zijn voorzien van runflat-banden. Dan kun je doorrijden met de lekke band naar een garage of bandenzaak waar je de banden kunt laten nakijken en repareren.

Zelf je lekke band vervangen

Als je wel een reservewiel hebt, kun je zelf je band vervangen. Kies een veilige plek met een egale harde ondergrond. Wat je nodig hebt zijn een kruissleutel, een krik en liefst ook nog een draaimomentsleutel. Die zitten vaak in de gereedschapsset van je auto. Zet de auto op de handrem om te voorkomen dat hij wegrolt. Een auto met automaat zet je in de parkeerstand. Draai eerst de bouten een klein beetje los, vervolgens krik je de auto op en draai je de wielbouten eruit. Daarna het nieuwe wiel erop, de bouten aandraaien met de kruissleutel en vervolgens - nadat de auto van de krik af is - indien mogelijk vastdraaien met een draaimomentsleutel met het voorgeschreven koppel.

De Wegenwacht laat zien hoe het gaat: