Met deze auto's maak je de grootste kans op een Tinderdate

Hyundai Tucson grondig vernieuwd: indrukwek­ken­de veilig­heids­in­no­va­ties

15 september Hyundai heeft de Tucson grondig vernieuwd. Er is vooral veel geïnvesteerd in nieuwe veiligheidssystemen en in het infotainment. De vierde generatie komt in januari 2021 naar Nederland en kort na de introductie debuteert de allereerste plug-in hybride van de Tucson.