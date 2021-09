Bram was het lachertje van de weg, maar nu trekt zijn ‘karretje’ volle zalen: ‘Auto, motor en vliegtuig ineen’

Mijn Allessie Hans rijdt niet in zijn slee, hij zwééft: ‘Ik wil dat alles aan deze auto origineel blijft’

7 augustus Zijn vader had een bedrijf in rouw- en trouwvervoer in Leiden en als jonge jongen vond Hans de Jong (74) vooral diens paarden met koetsen interessant. Totdat een witte Cadillac Fleetwood ‘uit de vloot’ in de garage stond te verstoffen en Hans dacht: die slee, die wil ik wel. Wij spraken hem voor de rubriek Mijn Allessie.