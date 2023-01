Breda geeft onwetende autobezitter 14 parkeerboetes in twee weken. Niet netjes, vindt rechter

De gemeente Breda heeft een inwoner van de stad in twee weken tijd veertien keer op de bon geslingerd voor foutparkeren. De automobilist had ondertussen geen idee dat hij fout zat. Hoewel de gemeente formeel in haar recht stond, vindt de rechter de handelwijze niet netjes.

De Bredanaar had een parkeervergunning voor de Markendaalseweg. Hij was in de veronderstelling aan beide zijden van de weg te mogen parkeren, maar de vergunning was alleen geldig aan de kant met even nummers. Tussen 16 en 23 december 2020 en 29 december en 6 januari 2021 zette hij zijn auto juist aan de kant met oneven nummers.

Ondertussen kwam de scanauto van de gemeente veertien keer voorbij en het was het telkens prijs. Pas op 14 januari kreeg de man via de leasemaatschappij de eerste melding thuis en schrok hij zich een hoedje: of er even veertien keer 66,80 euro kon worden afgerekend.

Nul op rekest

Omdat het formeel een naheffing parkeerbelasting betreft, is de overheid gerechtigd om bij iedere geconstateerde overtreding betaling te eisen. De gedupeerde ging in bezwaar, omdat hij vindt dat hij geen kans heeft gekregen zijn fout te herstellen. Maar hij kreeg nul op het rekest en stapte naar de bestuursrechter.

De rechtbank Oost-Brabant oordeelt nu dat de belastingambtenaren formeel niets verkeerd doen: de gemeente kan doorgaan met naheffen zolang de auto dagelijks op een verkeerde plek staat. Maar, zo oordeelt de rechter, er komt een moment waarop het stapelen van deze aanslagen zo nadelig is voor de burger, dat de overheid niet langer zorgvuldig handelt. Het opleggen van de naheffingen staat dan niet meer in verhouding tot het doel, namelijk de regulering van het parkeren.

Hoop moeite

De rechter doet er nog een schepje bovenop en vraagt zich af waarom de gemeente niet even heeft onderzocht waarom de auto steeds op dezelfde plek verkeerd stond geparkeerd. ‘Een telefoontje mail of brief naar de leasemaatschappij had zowel de heffingsambtenaar als de belanghebbende een hoop moeite en kosten kunnen besparen en bovendien eerder tot het gewenste resultaat kunnen leiden'. De rechter oordeelt dat de man 'slechts’ zeven van de veertien boetes hoeft te betalen.

