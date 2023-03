Brenda krijgt dreigbrief dat ze elektrische auto moet weghalen, maar die hééft ze niet eens

Een anonieme buurtgenoot van Brenda (23) uit Gouda staat erop dat zij haar elektrische auto ‘eens op tijd van de laadpaal haalt’. Woensdagochtend plofte plots een dreigbrief op haar deurmat in de wijk Korte Akkeren. De Goudse is met stomheid geslagen. ,,Ik héb helemaal geen elektrische auto.”

‘Als jullie dit blijven doen, trappen we die hele tyfus auto aan gort. En jullie erbij, we weten waar je woont’. Zo luidt een van de dreigementen in de brief die gericht is aan ‘de asociale buurtbewoners’ nabij de hoek van de Vorstmanstraat in Korte Akkeren, oftewel aan Brenda en haar man.*

‘Vandaag staat je auto ook al de hele dag aan de paal terwijl hij vol is. Een ander wil ook graag laden!!! Jullie hebben er schijt aan’, schrijft de anonieme buurtgenoot van Brenda aan haar. ‘We vragen het nog één keer vriendelijk, blijf je dit doen zijn de consequenties voor jullie.’

Politie

De 23-jarige Goudse voelt zich echter allesbehalve aangesproken. Een auto heeft ze wel, maar een elektrische niet. Haar auto staat vanzelfsprekend dan ook nooit aan een laadpaal voor elektrische auto's. Ze parkeert 'm altijd in een ‘normaal’ parkeervak, vertelt ze.

Quote Ik vind het belache­lijk dat mensen zo met elkaar omgaan en hoop dat de personen die de brief hebben geschreven excuses aanbieden

Toch is het flink schrikken voor Brenda als zij woensdagochtend de brief openvouwt. ,,Eerst moest ik lachen. Wie doet zoiets, dacht ik. Maar toen ik verder las, bedacht ik me dat deze mensen weten waar ik woon. Ze stellen in de brief dat ze het op deze manier nog vriendelijk vragen. Als dit vriendelijk is, wil ik de onvriendelijke kant van deze mensen echt niet leren kennen.”

Brenda plaatst de brief even later op Facebook, in de hoop het misverstand op te lossen en te achterhalen wie de brief, ondertekend met ‘Met vr gr, elektrische rijders die ook graag hun auto willen opladen’, door haar brievenbus had gegooid.

‘Belachelijk’

Op sociale media geven mensen haar dan het advies om snel de politie in te schakelen. Dat doet ze. ,,De politie heeft het bij de wijkagenten neergelegd, vertelden ze. Mocht er iemand voor m'n deur staan, adviseren ze om 112 te bellen en aangifte te doen.”

Bang is de Goudse niet, maar ze vraagt zich wel af of haar buurtgenoten daad bij hun dreigwoorden voegen. ,,We gaan het zien. Ik vind het belachelijk dat mensen zo met elkaar omgaan en hoop dat de personen die de brief hebben geschreven excuses aanbieden. Het is echt niet fijn om dit mee te maken”, aldus Brenda.

*De achternaam van Brenda is bij de redactie bekend.