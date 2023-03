Brenda krijgt plots dreigbrief over ‘haar’ elektrische auto: ‘Trappen die hele auto aan gort, en jullie erbij’

Klimaatac­ti­vis­ten legen autoband: ‘Verwacht je nu dat ik ‘m voor 500 euro inruil voor elektri­sche auto?’

Een goed begin van het nieuwe jaar was het niet voor Pieter (54), eigenaar van een SUV. Op 1 januari bleek de voorband van zijn auto plat, en hij was niet het enige slachtoffer. Klimaatgroep The Tyre Extinguishers liet onlangs banden van in elk geval twee grote auto's leeglopen. ,,Dit is niet de eerste keer. Blijf van andermans eigendom af!”