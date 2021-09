Brit krijgt celstraf omdat hij bijna kilometer lang met zijn auto over treinspoor rijdt

Mijn Allessie Bram was het lachertje van de weg, maar nu trekt zijn ‘karretje’ volle zalen: ‘Auto, motor en vliegtuig ineen’

5 september Vroeger was je volgens Bram van den Ende (66) in een Messerschmitt het lachertje van de weg, nu trekt zijn ‘karretje’ volle zalen. Hij kreeg de auto, die eigenlijk een motor is, van zijn vrouw voor zijn zestigste verjaardag. Oh leuk, kon de Westlander nog net uitbrengen, zo overdonderd was hij.