Bugatti overgenomen door relatief onbekend bedrijf uit Kroatië

Bugatti is binnenkort niet langer eigendom van de Volkswagen Group. De nieuwe eigenaar, Mate Rimac, is een relatief onbekende fabrikant van elektrische supersportwagens uit Zagreb.

Het hing al langer in de lucht dat Volkswagen van Bugatti af wilde en de naam van een mogelijke nieuwe eigenaar werd ook al genoemd. Maar voor velen leek het onmogelijk dat een bouwer van elektrische auto's uit Kroatië in staat zou zijn om het hele bedrijf over te nemen.

Dat gebeurt ook niet, want Bugatti en Rimac gaan samen een nieuw bedrijf vormen met de naam Bugatti Rimac. Oprichter Mate Rimac wordt de baas over het nieuwe bedrijf en krijgt 55 procent van de aandelen in handen. De overige 45 procent gaan naar Porsche.

Porsche

Het Duitse sportwagenmerk heeft nog meer belangen in Rimac, aangezien het veel vertrouwen heeft in de visie en producten van deze ‘Elon Musk van de Balkan’. En dus is Porsche ook al voor 24 procent eigenaar van Rimac zelf. Er zijn meer aandeelhouders, maar ook hier is Mate Rimac hoofdaandeelhouder.

De joint venture zal twee hypercar-modellen produceren: de Bugatti Chiron en de volledig elektrische Rimac Nevera. Ook komt er naar verluidt nog een hybride versie. Alle Bugatti-modellen blijven geproduceerd worden in de fabriek van het merk in Molsheim, Frankrijk. In totaal zullen er zo'n 430 medewerkers aan de slag gaan in Molsheim en Zagreb.

