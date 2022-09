Buick LeSabre Custom Coupé uit 1971 is Max zijn huiskamer op wielen: ‘Je leeft écht in dit ding’

Amersfoort gooit gigantisch drukke weg dicht voor feestje: ‘Auto is te dominant, straat is voor iedereen’

Een cool feestje op één van de drukste wegen van Amersfoort? Dat klinkt in eerste instantie misschien als een bizar plan, maar dat is precies wat er dit weekend gaat gebeuren. Silent disco, rolschaatsen, en optredens: het kan straks allemaal op de Stadsring, waar op doordeweekse dagen 30.000 auto’s overheen razen. ,,We zijn ons te weinig bewust hoeveel ruimte de auto inneemt.”

16 september