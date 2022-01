‘Camper wordt populairder dan caravan’

Nederland volgt de trend die in andere Europese landen al tien jaar aan de gang is. Alleen in ons land, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk wint de sleurhut het bij de nieuwverkoop nog van de camper. Maar in andere landen heeft de kampeerauto definitief de slag gewonnen. In Duitsland werden in 2021 82.000 campers verkocht en ‘slechts’ 26.000 caravans. Frankrijk: 30.000 nieuwe campers tegenover 7500 nieuwe caravans.