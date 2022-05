Camperonderzoek 2022: dit is de ideale hond voor een kampeervakantie

De golden retriever is de ideale hond voor een vakantie, zowel onderweg als op de camping. Deze viervoeter wordt vooral geprezen om zijn ontspannen gedrag. Dat is een van de vele conclusies uit het Nationale Camperonderzoek 2022.

Golden retrievers zijn op vakantie net zo gehoorzaam als thuis, slaan niet snel aan en blijven vriendelijk wanneer vreemde campinggasten onverwacht hun territorium binnenstappen. In totaal selecteerde 34 procent van de ondervraagden de golden retriever als ideale kampeerhond, waarbij de helft van hen ook nog eens zijn kalmte onderweg opmerkte als positieve eigenschap.

Op de tweede plaats eindigde de labrador-retriever, gevolgd door de poedel. Overigens neemt bijna driekwart van de hondeneigenaren zijn trouwe huisdier gewoon mee in de camper als ze op stap gaan. Bijna 65 procent heeft voor de hond een eigen slaapplekje in de camper gereserveerd. Daarentegen schuift een kwart van de camperaars ‘s nachts op in eigen bed, om hun huisdier ook een plekje te gunnen op het matras.

De invloed van corona

In het onderzoek is verder veel aandacht voor de invloed van corona op het huidige reisgedrag van camperliefhebbers. Voordat corona toesloeg gingen de meesten van hen (49 procent) zo’n drie tot vijf keer per jaar op vakantie met de camper. Uit de antwoorden van de geïnterviewden blijkt dat de afgelopen coronaperiode nauwelijks invloed heeft gehad op deze frequentie. Nog even vaak willen ze er met de camper op uittrekken.

Wel opvallend is de afgenomen voorkeur voor het vliegtuig als alternatief vervoermiddel. Meer dan driekwart (78 procent) geeft aan hier voortaan niet of nauwelijks meer (maximaal één keer) gebruik van te gaan maken. Zo’n 63 procent van de camperaars heeft de intentie minder vaak te vliegen in vergelijking met de periode voordat het coronavirus in Nederland toesloeg.

Hetzelfde geldt voor het maken van verre reizen buiten Europa. Meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagden gaat dit minder vaak doen. Als belangrijkste reden noemen ze de impact op het milieu. Deze bewustwording is voor hen ook de grootste reden om straks over te stappen op een elektrische camper: 49 procent wil dit doen om minder uitstoot te produceren, 37 procent omdat ze bang zijn dat ze anders in steden niet meer worden toegelaten, de overige deelnemers geven aan in de toekomst hun huidige camper om te wisselen met het oog op mogelijk snel waardeverlies.

Nederlandse natuur

In coronatijd is er bij maar liefst 82 procent van de ondervraagden meer waardering ontstaan voor de Nederlandse natuur. In totaal stemde 24 procent voor Zuid-Limburg als mooiste gebied voor camperaars, waarmee dit deel van Nederland op de eerste plek eindigde. De Kust- en Duinstreek (14 procent) en de Veluwe (13 procent) volgen op gepaste afstand. De Bollenstreek vormt met nog geen 1 procent (0,7 procent) de staart van dit rijtje.

Camperaars zoeken eerder eenvoud dan luxe op hun reizen, zo blijkt. Het grootste deel (40 procent) geeft aan het liefst te verblijven op een kleine camping. Vrij in de natuur kamperen, hoewel nauwelijks toegestaan in Nederland, scoort ook goed met 24 procent. Slechts 6 procent van de ondervraagden geeft aan zich op hun best te voelen bij luxueus ingerichte kampeerplekken.

Het Nationale Camperonderzoek 2022 werd uitgevoerd in opdracht van camperdeelplatfom Goboony onder 562 camperreizigers.

