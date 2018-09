Caravan krijgt aandrijving

Daarmee is er hoop voor elke caravanliefhebber die overweegt elektrisch te gaan rijden. Tot nu toe waren alleen krachtige topmodellen van elektrische auto’s in staat een caravan te trekken, zoals de peperdure Tesla Model X. Een trekgewicht van 100 kilo kunnen niet alleen alle elektrische auto’s aan, maar ook auto’s met kleine benzinemotoren, zoals de tegenwoordig zo populaire driecilinders.



In de e.Home Coco, zoals het studiemodel heet, zijn 54 pk sterke elektromotoren in de wielnaven ingebouwd. Zij zijn gekoppeld aan een lithium-ion batterij (80 kWh) die minimaal 3000 keer kan worden opgeladen. Daarbij past Dethleffs slimme elektronica toe die ook in moderne personenauto’s te vinden is, zoals torque vectoring, waarbij de aandrijfkracht per wiel wordt verdeeld.