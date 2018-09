'Chris' handelt handsfree berichten en telefoontjes af in de auto

Chris kleeft aan de voorruit, zo schrijft het Duitse opinieblad Der Spiegel. Net als een mobiel navigatiesysteem. Met de mini-computer kan de bestuurder zijn auto door het drukke verkeer manoeuvreren en toch e-mails beantwoorden. Dankzij stembesturing is het compleet legaal, dit in tegenstelling tot het gebruik van de mobiele telefoon in de auto.

De 48-jarige Holger Weiss is directeur en mede-oprichter van het Duitse bedrijf Autolabs. Hij heeft dit apparaatje uitgevonden dat het mogelijk maakt om via spraakherkenning en gebaren telefoongesprekken, berichten, navigatie en muziek in de auto af te handelen. Het product werd onlangs voorgesteld op de Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlijn.

Afleiding in het verkeer is volgens onderzoekers net zo gevaarlijk als alcoholgebruik. Apparaten als digitale assistent Chris kunnen volgens Weiss een serieus probleem aanpakken, namelijk het wijdverbreide en gevaarlijke gebruik van smartphones aan het stuur. Volgens het Duitse ministerie van Verkeer en Waterstaat is één op de tien verkeersdoden nu het gevolg van afleiding.

Ook Holger Weiss kon in het verleden zijn vingers niet van de smartphone afhouden. ,,Hoewel het verboden is, had ik ook vaak de mobiele telefoon in mijn hand bij het rode licht om snel te reageren op een bericht", erkent de bedrijfseconoom. ,,Het heeft me altijd stress opgeleverd."

Met name de constructie van de hardware bleek een uitdaging.Het ongeveer 250 gram wegende hightech apparaat met aluminium behuizing biedt plek aan een opslag- en verwerkingseenheid, vijf microfoons en een verfijnde gebarensensor. Infotainment en navigatie besturen met gebaren wordt tot nu toe meestal alleen aangeboden in de automobiele topklasse, zoals de BMW 7-serie, zegt Holger Weiss. De meerderheid van de Europese automobilisten rijdt echter in een gemiddeld tien jaar oude tweedehands auto.

Om het systeem te laten werken, heeft de bestuurder een Bluetooth-smartphone nodig met minimaal Android 4.4 / iOS 10. De auto zelf hoeft niet Bluetooth-compatibel te zijn. Voor oudere voertuigen is een zender beschikbaar als accessoire die Chris via een FM-frequentie met de auto verbindt.