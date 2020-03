Circa 300 politiecamera's herkennen kentekens: snellere aanhouding van verdachten

,,Dankzij de cameragegevens kunnen we achteraf vaststellen of een voertuig op een bepaald moment op een bepaalde locatie aanwezig was”, aldus een woordvoerder van de politie tegenover persbureau ANP. ,,In een ontvoeringszaak bijvoorbeeld kon dankzij de camera’s heel snel een verdachte worden getraceerd. De route van de ontvoerder werd via de kentekenregistraties gevolgd, waarna de verdachte is aangehouden. Zonder de cameragegevens was dit zeker niet zo snel gelukt.” Ook bij onderzoek naar woninginbraken speelden de opgeslagen kentekengegevens een cruciale rol.