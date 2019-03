Citroën C3 (2009 - 2016): comfortabele gezinsoccasion

Aankoopadvies Citroën C3 (2009 - 2016)

• De transponderchip van de sleutels kan defect raken. Het resultaat is dat de sleutels niet meer herkend worden door de auto. Starten is dan helaas niet mogelijk. Een nieuwe sleutel is een oplossing. Let hierop door te checken of de reservesleutel nog aanwezig is en werkt.

• In het geval van een trekhaak is het zaak even te controleren of er geen vocht in de contactdoos te vinden is. Het kan niet direct heel veel kwaad, maar er moeten vaak zekeringen vervangen worden.

• Voor de 1.6 HDI: de distributieriem dient tijdig vervangen worden. Afhankelijk van het bouwjaar zo rond de 180.000 tot 210.000 kilometer.

• Voor de 1.6 e-HDI: deze zuinigere variant is niet geheel foutloos. Bij het overschakelen kan het voorkomen dat de motor slecht oppakt. Er is een update voor de software van het motormanagement.

• Voor alle HDi-modellen: de transmissie kan een gierend/zingend geluid teweeg brengen. Niet direct een defect, maar het kan wel vervelend zijn.

• Check het lampje voor de motortemperatuur. Dit kan komen door een defect in het thermostaathuis en dan valse meldingen geven.

• Eveneens een onhandige storing is mogelijk in de remlichtschakelaar. Als dit voorkomt, zullen de remlichten constant branden. Ook heeft het gaspedaal intrappen geen zin: de motor reageert er niet op.

• Controleer de radio. Deze wilt nog eens vastlopen. Even de motor uitzetten en opnieuw opstarten verhelpt het euvel.

Aanbod en prijzen

De tweede generatie Citroën C3 is goed vertegenwoordig op de tweedehands automarkt. Op AutoTrack.nl staan er bijna 900 exemplaren te koop. De meeste auto’s zijn voorzien van een benzinemotor: zo’n 700 stuks. De overige 200 hebben een dieselmotor. Hybride en LPG komen bij deze generatie niet voor. Over het algemeen hebben de diesels meer dan 100.000 km gelopen, terwijl bijna alle benzinevarianten nog onder die kilometerstand staan.

De meeste exemplaren zijn voorzien van airconditioning. Slechts 30 Citroën C3’s hebben deze voorziening niet. Wie geen zin heeft om te schakelen moet redelijk goed gaan zoeken, want slechts 70 C3’s hebben een automaat. De goedkoopste C3’s kosten iets minder dan 3.500 tot 4.000 euro. Voor dat geld heb je een C3 1.6 e-HDI met veel kilometers, zo rond de 300.000 km. Daar zitten overigens ook best luxe exemplaren tussen. De duurste C3’s zijn benzine uitvoeringen met een hele lage kilometerstand en rijke uitrusting.

Profiel

De eerste generatie C3 was voor Citroën een behoorlijk succes. Geen wonder dat het Franse merk niet te veel afweek van het basisrecept. In vergelijking met concerngenoot Peugeot, was de Citroën duidelijk anders. Niet alleen qua looks, maar ook qua concept. De C3 was standaard altijd een vijfdeurs en de zit was net iets hoger dan bij zijn concurrenten, zonder dat het meteen een SUV of MPV was. Daarmee was de auto populair bij oudere mensen.

De tweede generatie werd eind 2009 gepresenteerd, maar stond vanaf 2010 bij de Nederlandse Citroën-dealers. De motoren waren oude bekenden uit de schappen van PSA: de 1.1 en 1.4 achtkleppers met 60 en 75 pk kennen we van tal van andere Peugeots en Citroëns. De modernere 1.4 VTI (82 pk) en 1.6 VTI (120 pk) motoren zijn ontwikkeld in samenwerking met BMW, dat de motoren gebruikt voor de modellen van MINI.

Voor de veelrijders was er een 1.4 HDI (70 pk), 1.6 e-HDI (90 of 110 pk) en een ‘gewone’ 1.6 HDI (eveneens met 90 pk). Die e-HDI uitvoering was tijdelijk erg populair vanwege de lage uitstoot, waardoor er slechts een beperkte hoeveelheid bijtelling over betaald hoefde te worden.

De Citroën C3 werd in 2013 onder het mes genomen. Groot nieuws betrof de motoren. De inmiddels stokoude PSA achtkleppers werden eindelijk met pensioen gestuurd. Ervoor in de plaats kwamen compleet nieuwe ‘PureTech’ motoren. Dit waren technisch vernuftige drieclinders met 68 of 82 pk. De VTI motoren bleven nog even leverbaar. De dieselmotoren bleven even ongewijzigd leverbaar, maar werden gaandeweg vervangen door ‘BlueHDi’ motoren met 75 of 100 pk. Tijdens de periode dat de bijtelling zo gunstig was, bleek de C3 het meest populair. In 2011 konden de Citroën dealer meer dan 6.000 C3’s voorzien van gele kentekenplaten. Daarna zakten de cijfers een beetje in, maar de C3 bleek uiteindelijk een stabiele middenmoter qua verkopen. Elke jaar verkoopt de importeur er zo’n 3.500 tot 4.500 stuks. De tweede generatie Citroën C3 zou tot de zomer van 2016 gebouwd worden. De derde generatie C3 is ontegenzeggelijk moderner dan het uitgaande model. Echter, qua concept is de auto behoorlijk gelijk gebleven: relatief veel ruimte in een compacte auto, met een prettige instap.