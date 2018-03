Schattigste elektrische auto ooit vanaf volgend voorjaar te bestellen

Retromodellen zijn regelmatig weinig meer dan karikaturen van de auto’s waarvan ze zijn afgeleid, maar bij de conceptcar Urban EV, die het Japanse merk onthulde in Genève, lijkt alles te kloppen. Brutale koplampen met een frisse blik, stoere uitgebouwde wielkasten en grote wielen. De vele positieve reacties hebben ertoe geleid dat Honda de auto in productie gaat nemen. Daarmee zouden de kansen voor Honda kunnen keren in Europa, want op dit moment gaat het hier niet goed met het Japanse merk.