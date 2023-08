Convoi Exceptionnel: wat is dat eigenlijk en welke regels bestaan daarvoor?

auto-expertEen speciaal transport zie je niet gauw over het hoofd. Het is extra lang, zwaar of breed en vaak rijden er ook auto's en motoren van de transportbegeleiding omheen. Maar wat zijn eigenlijk de regels voor dit soort transporten, vraagt lezer Marcel Heijnen zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Ik vraag mij af wat precies de regels zijn voor zwaar transport. Vaak kom ik zo’n transport tegen met of zonder begeleiding, of alleen maar met zwaailichten. Hoe is dit precies geregeld?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Een extra zwaar, lang of breed transport is herkenbaar aan de borden ‘convoi exceptionnel’ of ‘uitzonderlijk vervoer’. Het gaat dan om wegtransport dat qua afmetingen of gewicht niet binnen de bestaande regels past. Zo mag een vrachtauto in Nederland niet meer dan 50.000 kg wegen. Voor werktuigen zoals een telekraan is dit 60.000 kg. Alles wat zwaarder is en toch over de weg moet, valt volgens Rijkswaterstaat onder exceptioneel transport.

Door dit vervoer apart te regelen, kan worden voorkomen dat het transport vastloopt op op- en afritten of binnen de bebouwde kom. Voor zo’n transport moet vooraf vergunning worden aangevraagd bij de RDW. Er wordt dan een speciale route samengesteld die rekening houdt met krappe bochten, smalle straten of lage viaducten. Soms worden er zelfs verkeersborden weggehaald. Ook het tijdstip wordt zorgvuldig gekozen. Daarom zie je zo’n transport vooral ‘s avonds en ‘s nachts: als het rustig is op de weg.

Voor elk transport wordt een verkeerscoördinator aangewezen. Als een transport extreem breed of lang is, moeten een of meer auto’s voor transportbegeleiding zorgen. Zij rijden voor, achter of naast het transport om andere weggebruikers op afstand te houden en tijdig te waarschuwen. Het transport zelf moet zijn voorzien van signalisatiepanelen en (geel)oranje knipperlichten.’

