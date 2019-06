Cruiseschepen vervuilend? Daar wordt aan gewerkt

Video Amerikaan­se (93) belandt met auto in zwembad op weg naar aquagym

21 juni Een 93-jarige vrouw is onlangs in de Amerikaanse staat Missouri met haar auto in het zwembad beland, terwijl daar een les aquagym werd gegeven. De vrouw was op weg naar de les, maar kwam te laat. In al haar zenuwen verloor zij de controle over het stuur en reed ze dwars door een muur het zwembad in.