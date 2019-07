Daimler duikt diep in het rood

Mercedes introdu­ceert volledig geautomati­seerd parkeren in eigen museum

23 juli In navolging van Volkswagen introduceert ook Mercedes een volledig geautomatiseerd parkeersysteem voor parkeergarages. Het moederbedrijf van Mercedes, Daimler, heeft ‘automated valet parking‘ ontwikkeld, in samenwerking met toeleverancier Bosch. Het wordt na de zomer voor het eerst toegepast in het automuseum van Daimler in Stuttgart.