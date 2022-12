Dankzij dashcams in lesauto’s hoeven er minder auto’s de weg op: ‘Onze info is veel actueler’

mijn allessie Eén foutje en Dimitri’s pittige AC Cobra 427 breekt uit

Een AC Cobra 427 zelf bouwen, in het tv-programma A Car is Born van Discovery deden ze het. Dat kan ik ook, dacht Dimitri van Uffelen (44), maar de praktijk bleek weerbarstiger. Hij kon de juiste materialen niet vinden en het hele project was te duur. Zijn droomwagen leek van hem weg te rijden, tótdat hij een compleet exemplaar in Amerika vond.

20 november