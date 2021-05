‘De accu’s van deze 2000 pk sterke elektrische sportwagen kunnen niet in brand vliegen’

Campers & Caravans Tweede­hands caravan­trek­kers: krachtig én betaalbaar

15 mei De trekhaak is een gewild accessoire in Nederland: niet verwonderlijk in een land van caravanliefhebbers. Maar met welke trekauto rijd je met je caravan aan de haak fluitend de straat uit? Deze vier occasions met maximaal 150 pk kunnen minimaal 1800 kilogram trekken.