‘De bandenspanning meten: met koude óf met warme banden?’

Kun je straks nog wel een taxi bestellen? Dat is de vraag, want de taxibranche zit in zwaar weer. Veel chauffeurs hadden het voor corona al moeilijk, maar nu is het ‘helemaal dramatisch’. Na de lockdown hoopten veel ondernemers dat alles weer normaal zou worden, maar dat bleek al snel niet het geval. Er zijn niet alleen veel minder zakelijke ritjes, maar ook de vroege sluiting van de horeca hakt er behoorlijk in. ,,Veel collega’s zijn ermee gestopt.’’

11 november