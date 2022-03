De beroemde ‘Hippiebus’ is terug: nu als elektrische Volkswagen ID.Buzz

De Volkswagen Bus werd ooit bedacht door de Nederlander Ben Pon, die de autofabrikant een simpele schets overhandigde. Zijn schets maakt tegenwoordig deel uit van de permanente collectie van het Rijksmuseum. Het idee van Pon, een extreem compacte bestelauto met de motor achterin, groeide wereldwijd uit tot een icoon. Zo was de VW in de jaren 60 populair bij de hippie-beweging die hem beschilderde met Flower Power-taferelen in bonte kleuren. Maar hij was decennia lang ook gewoon een oerdegelijk werkpaard voor de melkboer, bouwvakkers, de PTT en de politie.

Inmiddels bevindt de Transporter zich in de zesde generatie en de afgelopen decennia werd hij vooral verkocht als diesel. Maar anno 2022 is diesel uit, dus moest VW wel met een oplossing voor een milieuvriendelijker aandrijving komen. Bovendien speelt de fabrikant al vele jaren met de gedachte dat met de juiste emotie - een combinatie van hip én retro-design - de beroemde bus weleens opnieuw een hype zou kunnen worden. Het lijkt het juiste moment: de klassieke VW bus is momenteel namelijk razend populair, ook bij liefhebbers die hem als kampeerauto of foodtruck inzetten.

Ruim twintig jaar geleden liet Volkswagen al eens een studiemodel zien van een nieuwerwetse VW Bus. Verschillende keren werden liefhebbers blij gemaakt met een dode mus, want elke veelbelovende conceptcar die hintte naar een moderne ‘Hippiebus’ verdween keer op keer in de ijskast. Maar nu is dan toch de ID.Buzz onthuld, die later dit jaar daadwerkelijk in productie gaat.

Volledig scherm De productieversie van de elektrische ID.Buzz is eindelijk onthuld © Volkswagen

Enerzijds komt de 4,71 meter lange ID.Buzz op de markt als volledig elektrische personenwagen. De versies die dit jaar op de markt komen beschikken allemaal over vijf zitplaatsen, maar later verschijnt er ook een verlengde variant die naar wens zes of zeven personen kan meenemen. In alle gevallen krijg je dan een batterijbus met standaard twee zijschuifdeuren achter en enorm veel bagageruimte: zelfs met vijf personen kan er meer dan 1100 liter mee, wanneer je de achterbank omklapt stijgt de inhoud zelfs naar meer dan 2205 liter.

Ook meteen als bedrijfswagen: ID.Buzz Cargo

Volkswagen presenteert meteen ook een bestelwagenuitvoering, die ID.Buzz Cargo heet. Die variant van de ‘Bulli’ (zoals met name Duitsers de Transporter ook noemen, een samenvoeging van ‘Bus’ en ‘Lieferwagen’) mag je meteen zien als elektrisch alternatief voor de ‘gewone’ Transporter met brandstofmotoren, die overigens gewoon leverbaar blijft. De Cargo heeft standaard één schuifdeur, een tweede is beschikbaar als optie. Net als twee achterdeurtjes, wanneer je de grote achterklep niet handig vindt. In de enkele cabine van deze versie schroeft VW naar wens twee of drie stoelen, terwijl er in de laadruimte spullen van meer dan 2.20 meter lengte een plekje vinden.

Volledig scherm Dit is de ID.Buzz Cargo: de bedrijfswagenversie krijgt standaard één schuifdeur. Twee aparte achterdeurtjes zijn optioneel, net als een tweede schuifdeur © Volkswagen

De inhoud van de laadruimte is 3,9 kubieke meter, terwijl het laadvermogen minimaal 600 kilo bedraagt - naast 100 kilo op een eventuele dakdrager. Volkswagen haast zich om te benadrukken dat er twee europallets achter elkaar in de Cargo passen. Een standaard pallet is 1,20 meter breed, de afstand tussen de achterste wielkasten is exact 1,23 meter. Naar wens kun je de ID.Buzz laten voorzien van rails om je spullen mee vast te zetten, terwijl er ook standaard zes sjorogen aanwezig zijn.

Opvallend: de laadruimtevloer is nauwelijks hoger dan in een ‘normale’ bestelwagen, ondanks de aanwezigheid van de accu’s en de motor ónder die vloer. Aantrekkelijk voor ondernemers die vaak in krappe stadscentra moeten zijn: de draaicirkel van de auto is iets meer dan 11 meter, wat vrij klein is voor zo’n lange auto en vergelijkbaar met de huidige Volkswagen Golf.

Altijd een motor achterin

Elke ID.Buzz krijgt een motor tussen de achterwielen. Net als bij de eerste drie generaties van de Transporter dus, al lust de nieuwste generatie geen benzine of diesel, maar stroom. Voorlopig beschikt de elektromotor standaard over een vermogen van 150 kilowatt (ofwel 204 pk), maar VW belooft nu al dat er versies komen met een tweede motor tussen de voorwielen. Die krijgt dus – naast meer vermogen – meteen ook vierwielaandrijving, net zoals je bij de ID.4 en ID.5 kunt kiezen.

Volledig scherm De eerste versies van de VW ID.Buzz krijgen vijf zitplaatsen. Een verlengde uitvoering met zes of zeven plekken volgt later © Volkswagen

Onderhuids heeft de Buzz heel veel gemeen met de andere ID-modellen van Volkswagen. Waar je in de ID.3, 4 en 5 accupakketten van verschillende groottes kunt bestellen, biedt VW in de ID.Buzz alleen het grootste pakket aan met een bruikbare capaciteit van 77 kilowattuur. Het is de verwachting dat de verlengde versies veel meer accucellen aan boord krijgen, er gaan geruchten over varianten met meer dan 100 kilowattuur. Wat het vermogen en de prestaties van die uitvoeringen zijn, onthult Volkswagen later. Hoe ver de versies met 77 kWh komen op één acculading maakt Volkswagen ook nog niet bekend, maar het door ons gereden testmodel (zie de video bij dit verhaal) zou zo’n 400 kilometer moeten kunnen halen. Ook opmerkelijk: om te zorgen dat je niet al te vlot door je stroomvoorraad heen raast, is de ID. Buzz elektronisch begrensd op 145 kilometer per uur.

Standaard kan de ID.Buzz met 11 kilowatt laden aan een openbaar laadpunt. Snelladen gaat voorlopig met maximaal 170 kilowatt, waarmee je het accupercentage – zo zegt VW tenminste – in een half uur van 5 naar 80 procent kunt verhogen. Latere software-updates, die Volkswagen draadloos kan doorvoeren, moeten de laadsnelheid in de toekomst verder laten stijgen.

Opvallend is dat de ID.Buzz is voorbereid op zogenoemd ‘bidirectioneel laden’: daarmee kan de auto bijvoorbeeld je huis van energie voorzien wanneer het stroomnet ondersteuning nodig heeft. Het is niet mogelijk om andere apparaten via de laadpoort op te laden (zoals bijvoorbeeld bij de Hyundai Ioniq 5), maar in het interieur verstopt VW wel een stroompunt met 230 volt. Bij de Cargo zit die opvallend genoeg tussen de voorstoelen, in plaats van in de bagageruimte. Volgens Volkswagen is dat omdat bijvoorbeeld klussers hun gereedschap liever binnen handbereik opladen en niet in de laadruimte laten rondslingeren.

Volledig scherm Het - leervrije - interieur kan opvallend kleurrijk worden uitgevoerd © Volkswagen

Hergebruikte materialen

Het interieur van de ID.Buzz heeft twee karakters: in de Cargo krijg je veel zwart, robuust ogend plastic en heel veel aflegvakken. Dat blijft heel en is wel zo handig als je van en naar je klus van de dag moet. Bij de personenwagenversies kun je voor een veel frivolere aankleding kiezen: zo bestaat er een wit interieur met gele of oranje details, die zelfs in het dashboard worden doorgevoerd. Verder trekken houten panelen de aandacht en meldt VW dat er geen lederen bekleding meer leverbaar is: in plaats daarvan zijn delen van de stoelbekleding, het tapijt en de hemelbekleding gemaakt van gerecyclede producten.

Op diverse plekken in het interieur pakt Volkswagen nogal enthousiast uit met vrolijke details. Zo zie je kleine afbeeldingen van de auto in verschillende kunststof panelen, ‘schuilt’ er een kleine ID.Buzz voor de ‘regen’ in de marges van de zijruiten en strooit de ID.Buzz met knipogende smileys bij onder meer de deurgrepen. Het moet je smaak zijn, maar saai is het in elk geval niet. De kleurrijke uitrusting is overigens tegen meerprijs beschikbaar, net als de tweekleurige lak.

Volledig scherm De bagageruimte van de ID.Buzz is gigantisch: met de achterbank neergeklapt kan er meer dan 2200 liter mee © Volkswagen

In oktober moeten de nieuwe Volkswagen ID.Buzz en ID.Buzz Cargo bij de Nederlandse dealers staan. Wat de verschillende versies gaan kosten maakt de importeur rond mei van dit jaar bekend. In de zomer maakt de auto al een tour langs Nederlandse dealers voor een eerste kennismaking met potentiële kopers. Naar verwachting gaat een volledig aangeklede uitvoering van de personenversie meer kosten dan de compactere ID.4 in een vergelijkbare uitvoering; in dat geval spreek je waarschijnlijk van een auto die met gemak zestigduizend euro moet opbrengen. De vanafprijzen zullen uiteraard veel lager liggen, maar die volgen dus in aanloop naar de marktintroductie.

Volledig scherm De ID.Buzz Cargo is duidelijk een stuk zakelijker aan de binnenkant © Volkswagen

Volledig scherm Het kleurrijke interieur van de Volkswagen ID.Buzz © Volkswagen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.