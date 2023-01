De bestelbus van Cor werd op één avond twee keer in brand gestoken: ‘Ik heb geen vijanden’

Nederland heeft één van de oudste wagenpar­ken van Europa: ruim 5 miljoen auto's zijn ouder dan 10 jaar

Ruim de helft van de dik 11 miljoen personenauto’s en bedrijfswagens in Nederland is meer dan tien jaar oud, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) op basis van nieuwe cijfers. Daarmee heeft Nederland één van de oudste wagenparken in Europa. Het aandeel elektrische auto's is nog klein, maar stijgt wel.

2 januari