De BMW van Abba is te koop

Dat de auto niet direct opvalt, was destijds een bewuste keuze. Eind jaren zeventig was ABBA de meest beroemde band ter wereld. Met hits als Waterloo, Dancing Queen en ‘Knowing me Knowing you’ speelde het Zweedse viertal overal in Europa de stadions plat. Ze reisden met privéjets, verbleven in de beste hotels en hadden juist daarom af en toe behoefte om even anoniem te zijn. En dat kon in deze zilvergrijze 633 CSi.

Volledig scherm © RM Sotheby's /Scott Patender

Een instapmodelletje was het echter niet. De 6 Serie was destijds een luxe coupé, die zich qua luxe en comfort kon meten met het topmodel – de 7 Serie. De 3,2 liter zescilinder lijnmotor is 194 pk sterk – genoeg om een paar achtervolgende paparazzi los te rijden. De top van de BMW lag op 215 km/u. De auto was speciaal voor ABBA besteld door Polar Music, de platenmaatschappij van de band. De auto volgde de band tijdens Europese tours om standby te zijn voor gebruik door Björn Ulvaeus of Benny Andersson.

Volledig scherm © RM Sotheby/Scott Pattender