De brandstofprijzen gaan door het dak, dit zijn de alternatieven

Dan pak je toch gewoon de bus of de trein als je de brandstof te duur vindt? Ja dat kan, maar lang niet iedereen kan met het openbaar vervoer op zijn of haar werk komen. Een van hen is Karin Bouck. Zij woont in Gouda, maar werkt bij zorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Ze draait bovendien regelmatig avonddiensten. Zie daar in de late uurtjes maar eens te komen met het openbaar vervoer, zegt de Goudse.