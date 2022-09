De caravan is op dieet: nieuwe modellen zuiniger met energie en lichter van gewicht

Steeds meer 70-plus­sers onder verkeersdo­den op de fiets

Het aantal verkeersdoden van mensen op de fiets blijft al jaren ongeveer gelijk, maar het aandeel dat 70 jaar of ouder is, neemt toe. Dat ziet het CBS na het uitsplitsen van cijfers over fatale verkeersongelukken in 2021. Vorig jaar overleden 119 mensen door een fietsongeluk en ruim 57 procent van hen was 70-plusser.

16 september