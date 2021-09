De Chinezen komen eraan

Eén van de redenen waarom er zoveel nieuwe automerken komen is dat door de elektrificatie het veel eenvoudiger en goedkoper is geworden om een nieuwe auto te ontwikkelen. Batterijpakket en aandrijflijn zijn kant-en-klaar te kopen bij derden. De autofabrikant zelf zorgt voor het koetswerk en de software. ,,Het is bijna niet meer bij te houden welke nieuwe merken eraan komen’’, zegt Tom Huyskens van autobrancheorganisatie Bovag.

Chinese automerken met Europese ambities beginnen zonder uitzondering in Noorwegen, het land dat door de subsidies elektrisch rijden betaalbaarder maakte en dat geldt als dé proeftuin voor nieuwe merken die het willen proberen in Europa. Er is geld te verdienen in de oude wereld. Afgelopen maand was 13 procent van de nieuwe auto’s in Europa volledig elektrisch en dat aandeel zal komende jaren alleen maar stijgen. Niet zo verwonderlijk dat de Chinezen proberen om een flinke hap te nemen uit de koek. In Noorwegen lukt dat aardig. Volgens de Duitse automarktanalist Matthias Schmidt is daar inmiddels een op de tien nieuwe elektrische auto’s een Chinees.

De Chinezen proberen wat de Japanners in de jaren 70 deden: goede auto’s maken, misschien zelfs beter dan Europa zelf kan, tegen een lagere prijs. Daarbij kijken ze goed naar Tesla, dat de automarkt ook overhoop gooide. Verkoop gaat net als bij de Amerikanen via internet met sporadisch een servicecentrum. Elektrische auto’s hebben immers veel minder onderhoud nodig, is de gedachte.

Traditionele automerken doen hun best om elektrische auto’s op de markt te zetten, maar het gaat moeizaam. Ze zijn ook druk met reorganiseren; de brandstofauto’s moeten dit decennium uit productie maar er wordt nog wél veel geld mee verdiend. Zo bouwde de Volkswagen Groep (VW, Seat, Skoda, Audi, Porsche) vorig jaar 9,3 miljoen auto’s waarvan 9 miljoen exemplaren met een benzine- of dieselmotor.

Onder de nieuwkomers op de Europese markt zitten start-ups die maar één of twee modellen voeren, maar ook giganten zoals BYD, Build Your Dreams, komt eraan. Het Chinese merk is nu in Nederland vooral bekend van de elektrische bussen. Maar de elektrische BYD auto’s zijn een succes op de thuismarkt. In de eerste acht maanden van dit jaar verkocht BYD al 150.000 exemplaren en de verwachtingen zijn hoog. Niet voor niets heeft de Amerikaanse superinvesteerder Warren Buffett een flink pakket aandelen BYD.

Landwind was een misser

De auto van morgen wordt dus mogelijk een Chinees. Dan doemt de vraag op: een Chinese auto, is dat kwalitatief wat? Het Chinese Landwind probeerde het ruim tien jaar geleden in Europa, maar kwam zo belabberd uit de botsproeven dat het merk weer snel vertrok. Andere Chinezen die het probeerden met brandstofauto’s beten zich stuk op de milieueisen.

Apple?

Huyskens: ,,We zien al jaren Chinese auto’s op internationale autobeurzen, maar ze kwamen maar niet. Nu zien ze blijkbaar wel kans.’’ Sterker: ze hebben haast. Volgens Schmidt komen er in 2025 - als de emissie-eisen weer strenger worden - zoveel elektrische auto’s op de markt van traditionele bedrijven dat nieuwkomers tegen die tijd al marktaandeel moeten hebben willen ze een kans maken.

En dan is er nog de grote olifant in de kamer: Apple. Ook de iPhone-maker werkt al jaren aan een elektrische auto die deels autonoom kan rijden. Het bedrijf koopt geregeld topmensen weg bij firma’s als Tesla en Porsche. Wanneer de Apple Car het levenslicht ziet en wie de auto gaat assembleren is onbekend. In de auto-industrie wordt er niet lacherig over gedaan. Iedereen weet wat er met de telecomsector gebeurde nadat de iPhone op de markt kwam.

Wie zijn het?

Nio's grootste SUV, deze ES8, is sinds deze maand te koop in Noorwegen. © Nio

Nio, opgericht in 2014. Hoofkantoor Shanghai. Wil met de ES8 - een suv - de Europese markt op. De auto ging vorige week in de verkoop in Noorwegen, Duitsland volgt.

Lightyear One, het eerste, exclusieve model van de zonneauto. © Lightyear

Lightyear, opgericht in 2016. Hoofdkantoor Helmond. De Lightyear One rijdt op zonne-energie waardoor bijladen bijna niet meer nodig is. Volgend jaar zomer leverbaar voor 150.000 euro, exclusief belasting.

Sion van Sono Motors © Sono Motors

Sono Motors, opgericht in 2016 door een vriendengroep. Hoofdkantoor in München. De eerste auto, de Sion, wordt een goedkope zonneauto, behangen met zonnepanelen. In 2023 leverbaar voor 25.500 euro.

Byd Tang © Byd

BYD (Build Your Dreams), opgericht in 2003. Hoofdkantoor in Xi’an. BYD is de marktleider in China. In Nederland vooral bekend van de elektrische bussen. Noorwegen krijgt dit jaar de eerste Tang-suv’s van het bedrijf.

Xpeng G3 © Xpeng

Xpeng, opgericht in 2015. Hoofdkantoor in Guangzhou. Vorig jaar op de markt gekomen in Noorwegen met een suv. De rest van Europa volgt.

De Chinese Byton M-Byte verschijnt in 2020 © Byton

Byton, opgericht in 2016. Hoofdkantoor in Nanjing. Zou al op de Europese markt moeten zijn met de M-Byte, een suv, maar financiële problemen spelen het bedrijf parten. Het wordt misschien volgend jaar zomer.

MG Marvel R electric. © MG

MG, het roemruchte Britse merk (1924) is al jaren in in handen van Sjanghai Automobile Industry Corporation. De elektrische auto’s worden in China gemaakt.

Aiways U5. © Aiways

Aiways, opgericht in 2017. Hoofdkantoor Sjanghai. De U5, een suv is in Nederland te koop.

Ora Cat © Ora Cat

Ora en Wey, twee merken van de Great Wall Motors, opgericht in 1990. Volgend jaar te koop in Europa.

Seres 3 © Seres

Seres, opgericht in 2016. Hoofdkantoor in Santa Clara in de Verenigde Staten. Het Amerikaans/Chinese merk is al te koop in Nederland via een aantal Suzuki-dealers.

Hongqi E-HS9 © Hongqi

Hongqi, opgericht in 1958. Hongqi betekent Rode Vlag, het merk bouwde ooit de limo’s voor de Chinese partijtop. Komt volgend jaar met een joekel van een elektrische suv, de E-HS9, naar Europa.

Polestar 2. © Bart Hoogveld