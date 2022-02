De comeback van de mega-SUV: waarom de nieuwe Jeep Grand Cherokee tóch naar Nederland komt

De Jeep Grand Cherokee keert terug op de Nederlandse markt. Dit wordt het grootste model van het Amerikaanse merk in Europa en is de zoveelste enorme SUV die een comeback maakt. En dat terwijl die modellen juist uit de gratie raakten vanwege het hoge brandstofverbruik. Hoe past die trend in de moderne autowereld waar alles steeds groener, milieubewuster en duurzamer moet?

Het toverwoord bij dit soort enorme Sports Utility Vehicles (SUV) is tegenwoordig ‘elektrificatie’. De opkomst van deels elektrische aandrijflijnen maakt modellen zoals de Grand Cherokee in theorie veel zuiniger dan hun voorgangers van een paar jaar geleden. Omdat je ze gedeeltelijk op stroom kunt rijden daalt de CO2-uitstoot van zo’n model enorm, op papier in ieder geval. Dat is ten eerste gunstig voor de aanschafprijs in Nederland omdat er een minder zware boete ligt op de uitstoot: de extra luxe ‘Launch Edition’ van de Grand Cherokee gaat in Nederland overigens al 97.900 euro kosten, maar de prijs van een versie zónder plug-in hybride aandrijflijn zou ver over de ton aan euro’s gaan. Minder luxe en voordeligere varianten volgen trouwens later.

Ten tweede zorgt de opkomst van stekkerversies ervoor dat deze forse semi-terreinwagens minder te boek staan als enorme benzineslurpers. Hoe terecht dat is, is overigens een tweede, maar door de nieuwe technologie staan de modellen minder in een kwaad daglicht dan pak hem beet tien jaar geleden. Daardoor durven autofabrikanten het weer aan met hun mastodonten in Europa: eerder liet Ford de grote Explorer na jaren afwezigheid terugkeren op de Nederlandse wegen. En ook Jeep kiest er nu dus voor om de Grand Cherokee te herintroduceren, zij het alleen als plug-in hybrid.

Volledig scherm Bij ons komt de vijfpersoons Jeep Grand Cherokee alleen als 4Xe plug-in hybride op de markt © Jeep

Alleen als 4Xe

Daardoor krijgt hij de toevoeging ‘4Xe’, het label dat het merk ook plakt op de deels elektrische varianten van de kleinere Compass, Renegade en de iconische Wrangler. Net als die laatstgenoemde krijgt de geheel nieuwe, vijfde generatie Grand Cherokee een tweeliter benzinemotor met een turbo in zijn stoere neus, die samen met twee elektromotoren goed is voor een totaalvermogen van 380 paardenkrachten (280 kilowatt) en maar liefst 637 Newtonmeter aan trekkracht.

In de buik van de grootste Europese Jeep ligt bovendien een accupakket met een inhoud van 17,3 kilowattuur, waarmee de SUV per laadbeurt volgens Jeep tot 51 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Wie dat zoveel mogelijk doet, kan – nogmaals, in theorie – bijzonder voordelig en grotendeels uitstootvrij in een Grand Cherokee rijden. Wat de exacte verbruikscijfers van de auto zijn, geeft Jeep helaas nog niet op.

Volledig scherm Veel leer, echt hout en gefreesd aluminium in het interieur van de nieuwe Jeep. Het merk wil klanten weg snoepen bij merken zoals BMW en Volvo © Jeep

Opwaartse trend

De komst van zo’n deels elektrische aandrijflijn is op zich dus goed nieuws, maar toch blijft de schoen ietwat wringen bij deze technologie in dit soort grote voertuigen. Zo lang je elektrisch rijdt is een plug-in SUV inderdaad redelijk verantwoord, maar zodra de accu’s leeg zijn ben je toch vooral onderweg in een enorme auto die extra veel gewicht moet meezeulen. Dat is, zo blijkt ook uit de praktijk tijdens testen van onze autoredactie, vaak slecht nieuws voor het praktijkverbruik zodra je veel langere ritten maakt onder realistische omstandigheden.

Daarbij is het accupakket van de nieuwe Jeep aan de kleine kant wanneer je het vergelijkt met recente stekkerhybrides van andere merken. Modellen zoals de Mercedes-Benz GLE, de BMW X5 en Volvo XC90 (auto’s die de Grand Cherokee volgens Jeep als concurrenten heeft) hebben inmiddels veel meer accucellen aan boord – vaak al meer dan 30 kilowattuur – waardoor ze in de praktijk zo’n 90 kilometer elektrisch kunnen rijden per laadbeurt. Minder dure auto’s zoals de Suzuki Across, de Kia Sportage en de Lynk&Co 01 redden zonder veel problemen zo’n zeventig kilometer.

Volledig scherm Met een volgeladen accupakket zou de Grand Cherokee - zo claimt Jeep - tot 51 kilometer per laadbeurt elektrisch kunnen rijden © Jeep

Die opwaartse trend zal zich bovendien voortzetten, wanneer je bedenkt dat de allernieuwste generatie stekkerauto’s nog verder komen. Zo belooft Land Rover dat de plug-in versie van de nieuwste Range Rover meer dan 100 kilometer kan halen per plugsessie. Dat is veel beter bruikbaar om je dagelijkse woon-werkkilometers écht zonder uitstoot te rijden, dus op dat vlak blijft de nieuwe Jeep achter bij de beste kandidaten van het moment.

Helemaal elektrisch

Volgens Christian Meunier, de ceo van Jeep in Europa, is de komst van semi-elektrische modellen echter een belangrijke stap om van Jeep een ‘groen’ merk te maken. ,,Tegen het einde van dit jaar verkopen we geen modellen meer die géén elektrische ondersteuning hebben. De uitrol van de 4Xe-modellen vormt de aanloop naar een volledig batterij-elektrische toekomst. Uiterlijk in 2025 bieden we van elk Jeep-model een versie zonder verbrandingsmotor aan, ook in het segment van de Grand Cherokee.” Daarbij valt ook te verwachten dat de accupakketten (en dus het rijbereik) van de bestaande plug-in hybride modellen zal toenemen.

Volledig scherm Deze volledig elektrische Jeep Magneto Concept, op basis van de Wrangler, geeft al een hint naar de elektrische toekomst van het merk © Jeep

Wat de technische specificaties van de elektrische Jeeps zullen worden houdt Jeep nog streng onder de pet. Net als de naam die de e-modellen zullen krijgen, trouwens. Het ligt voor de hand dat zij de naam ‘Magneto’ krijgen, aangezien Jeep dat label al eens heeft geplakt op een studiemodel voor een volledig elektrische Wrangler. Desgevraagd wil Meunier, in gesprek met onze autoredactie, die voorspelling bevestigen noch ontkrachten.

De ‘duurzame’ Europese ambities van Jeep zijn dus vrij veelomvattend, maar ze staan ook wat haaks op de keuzes die het merk in thuisland Amerika maakt. Daar is de Wrangler 4Xe weliswaar erg populair (volgens Jeep is het de best verkochte stekkerhybride in de VS), maar schroeft Jeep desgewenst nog een dikke V8 in de auto’s. Ook de nieuwe Grand Cherokee is daar beschikbaar met een V6 en een V8-motor, terwijl er ook een 5,40 meter lange Grand Cherokee L in de prijslijsten staat. ,,Die komt niet naar Europa omdat we heb te groot vinden voor de wegen hier”, verklaart Christian Meunier. ,,Maar in Amerika wil zeventig procent van de kopers een derde zitrij en die bieden we aan in de L.” Daarnaast lanceerde Jeep onlangs nog een luxere lijn aan grote SUV’s, de Wagoneer en Grand Wagoneer, maar ook die komen niet naar Europa.

Volledig scherm Een bijzondere optie voor de voorste passagier: die kan een eigen schermpje in het dashboard krijgen © Jeep

Afgeladen topmodel

Je kunt je afvragen of hij wel past in deze tijd van duurzaamheid, maar met de nieuwe Jeep Grand Cherokee keert er ontegenzeggelijk een beroemde naam terug in Nederland. Wie het geld (over) heeft voor Jeeps grootste, zet bovendien een indrukwekkende auto voor de deur die naar wens is afgeladen met luxe. Er is luchtvering die je in vijf standen kunt instellen, je kunt een nachtzichtassistent met hitteherkenning laten plaatsen (om mensen en dieren eerder te kunnen zien in het donker), er zijn massagestoelen en geventileerde zetels voor de achterste zitplaatsen.

Daarbij kun je een audiosysteem van McIntosh aanvinken met maar liefst negentien speakers, zijn er sierlijsten van fraai, onbewerkt hout beschikbaar, levert Jeep 21-inch gepolijste wielen en is het dashboard bezaaid met grote schermen. Standaard heeft de Grand Cherokee er twee, maar tegen meerprijs krijgt de voorste passagier een eigen scherm in het dashboard. Zo kan diegene bijvoorbeeld eigen media afspelen of navigatiebestemmingen zoeken.

Volledig scherm Met dank aan diverse (soms optionele) hulpsystemen moet de Jeep goed zijn mannetje staan op uitdagend terrein © Jeep

Ook gaaf: zoals het een ‘echte Jeep’ betaamd, kan de Grand Cherokee worden voorzien van allerlei systemen die helpen om beter door slecht terrein te rijden. Door te kiezen voor een uitgebreidere versie van de standaard vierwielaandrijving (Quadra-Drive II) krijg je onder meer differentieelsloten en kan je de voorste stabilisatorstang loskoppelen met een druk op een klop. Daarmee kan je luxe fullsize SUV ineens veel beter over grote keien klauteren en nog steilere hellingen bedwingen, terwijl je volgens Jeep zonder problemen door 61 centimeter diep water moet kunnen rollen. Heel groen of ‘verantwoord’ is dat misschien niet, maar stiekem is zo’n Grand Cherokee nog altijd heel cool.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.