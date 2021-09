De Ford Ka van René gaat al 235.000 kilometer mee met amper een mankement: ‘Ken nonnen die vaker een beurt hebben gehad’

POLL Rotterdam is verkeerd geparkeer­de deelscoo­ters spuugzat: ‘Ze worden echt overal neergezet’

15 september Rotterdam is de overlast veroorzaakt door deelscooters meer dan beu. Voetgangers, mindervaliden en mensen met kinderwagens klagen steen en been over de verkeerd geparkeerde voertuigen, die soms de stoep in de volle breedte blokkeren. De gemeente komt met maatregelen. ,,We zijn bezig met het aanscherpen van het beleid’’, zegt wethouder Judith Bokhove (GroenLinks, verkeer en vervoer).