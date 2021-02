De goedkoopste elektrische auto van Europa krijgt een moeilijke naam

De auto wordt gemaakt door Dartz Motorz ​​uit Letland. Deze firma staat bekend om het bouwen van grote gepantserde SUV’s, maar pakt het nu dus wat minder groots aan. Alhoewel: ze kunnen het best eens druk krijgen, want hun nieuwste product is gebaseerd op de Hongguang Mini EV van de Chinese firma Wuling. De verkoop van dit 4500 dollar kostende model startte in juli 2020 en het was een maand later al de bestverkochte elektrische auto van China.