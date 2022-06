De heilige graal van autospotters: zo voelt het om te rijden in een Bugatti van vier miljoen euro

Een Bugatti kost tegenwoordig al snel een miljoen of vier. Neem nou de Chiron Super Sport waarmee we vandaag op pad gaan: 3,2 miljoen euro exclusief belastingen. Dat betekent dat je inclusief BPM en BTW net boven de vier miljoen komt en dan hebben we nog niet eens de optielijst bekeken. Die is in het testexemplaar dat ons vandaag ter beschikking staat vrij uitbundig aangevinkt en aangezien Bugatti alleen maar peperdure opties aanbiedt, kun je in Nederland ook zomaar rond de vijf miljoen euro uitkomen.