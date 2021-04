De Hummer keert terug en kan nu ook zijwaarts rijden

General Motors verwierf het merk Hummer van AM General eind jaren 90 en begon al snel kolossale SUV’s te maken voor de personenautomarkt met modellen als de grote H2, de kleinere H3 en de originele H1, de civiele versie van de ‘Humvee’. De ogenschijnlijk onverwoestbare auto was oorspronkelijk ontwikkeld voor het Amerikaanse leger en werd op grote schaal ingezet in oorlogsgebieden in onder meer Afghanistan en Irak.

De civiele versie was een tijdlang ook in Nederland te koop en kreeg hier de bijnaam P.C. Hooft-tractor, omdat hij groot en duur was en je hem vooral in Amsterdam Oud-Zuid en in het Gooi vaak tegenkwam. Met de productie van de originele Hummer is GM in 2010 gestopt, omdat de benzineslurper toen met de gestegen olieprijzen zelfs voor veel Amerikanen te duur werd.

Volledig scherm De Hummer keert terug als elektrische SUV en pick-up (rechts). © GMC

En nu keert de Hummer terug, als vanouds als pick-up en als SUV. Maar de krachtpatser is nu volledig elektrisch en heeft twee of drie elektromotoren, afhankelijk van de versie. De SUV heeft een motorvermogen van ruim 600 of ruim 800 pk en krijgt een actieradius van ruim 483 kilometer.

De twee Hummers rijden op GM’s Ultium-platform, dat ondersteuning heeft voor 800V-laden. Daarmee moet een snellaadvermogen van 350kW mogelijk zijn. Bij de Hummer EV SUV is dat vermogen echter beperkt tot 300kW. Deze 800V-accu is bovendien een optie bij de SUV.

Crab Mode

Zowel de SUV als de pick-up krijgt de zogenoemde Crab Mode, waarbij de vier wielen gezamenlijk naar links of rechts draaien. Hierdoor kan de auto diagonaal rijden. De Hummers krijgen ook de Extract Mode, waarbij de luchtvering met 14,9 centimeter wordt verhoogd en de auto zo over moeilijk terrein kan rijden. De auto’s krijgen daarnaast ondersteuning voor semi-autonoom rijden, waarbij de bestuurder niet de handen op het stuur hoeft te houden. Deze functie, die GM ‘Super Cruise’ noemt, kan nu ook zelfstandig van rijbaan wisselen.

Precieze afmetingen van de SUV noemt fabrikant GMC, een dochter van GM, nog niet. Er wordt alleen verklapt dat de wielbasis 3,21 meter is en dat de auto een draaicirkel heeft van 10,8 meter. Zonder belastingen zou de prijs in Nederland al gauw op een kleine 70.000 euro uitkomen. Volgend jaar komt de pick-up op de markt. De SUV volgt een jaar later.

