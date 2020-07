De Mini van Annelies: ‘Het is een oud beestje, maar ik vind hem nog steeds zó leuk!’

ACHTER HET STUURIn deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Deze keer Annelies de Waal-Hakkesteeg. Ze had nooit iets met auto’s, nu beleeft ze er veel plezier aan om ‘de mooiste pareltjes’ uit te zoeken. Zoals een smetteloze Mini Cooper S uit 2005.

Wie Annelies de Waal-Hakkesteeg Rijdt Mini Cooper S Bouwjaar 2005 Km 110.000

,,Toen ik Chris leerde kennen, reed ik in een Peugeot 207. Dat vond ik wel prima, ik kwam met die auto waar ik zijn moest en hij reed eigenlijk hartstikke fijn. Auto’s konden me sowieso niet veel schelen. Maar Chris werd niet zo blij van dat ‘dat Peugeootje’, dus moest en zou er iets anders komen.”

Zo begon de zoektocht naar een nieuwe auto voor Annelies de Waal-Hakkesteeg (35) uit Sleeuwijk, aangejaagd door de liefhebberij van de man met wie ze inmiddels getrouwd is. Naar eigen zeggen zoeken ze alleen naar de ‘echte pareltjes’ uit autoland. ,,Chris maakte daar met zijn vrienden altijd al een soort hobby van: net zo lang zoeken tot je een écht goede auto vindt van het type dat je wilt. Zo zijn we ook terechtgekomen bij de Audi TT Roadster die ik hiervoor reed. Ik vond dat gewoon een leuke auto om te zien, maar volgens mijn man moest het zo nodig de 3.2 zijn.”

Een schaterlach volgt: ,,Ik dacht diep vanbinnen: die mannen ook altijd met hun gezeik over dikke motoren. Toen zijn we gaan kijken bij die ene TT in Duitsland. Toen ze hem startten, was ik om. Dat klonk zó lekker, voor ik het wist had ik een big smile en wilde ik hem hebben. Dat verraste mij ook; ik had nooit gedacht dat ik op die manier naar auto’s zou kijken.”

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Inmiddels voelt De Waal de spanning van zo’n zoektocht ook, geeft ze met gevoel voor zelfspot toe. ,,Dat had ik een paar jaar geleden niet gedacht, maar het is heel leuk om te speuren in het aanbod. Je komt zo vaak slecht onderhouden auto’s tegen... Het is altijd weer spannend wanneer je aankomt voor een proefrit. Is hij echt zo mooi als je hoopt, klopt het plaatje?”

De meest recente vonk sloeg over bij de Mini Cooper S die De Waal nu rijdt. ,,Zo’n Mini heb ik altijd leuk gevonden. Het is een pittig dingetje en ook hier werd ik blij van het geluid dat hij maakt. Op deze motor zit een compressor die voor meer kracht zorgt - ja, ik weet inmiddels waar ik het over heb, haha! Die maakt zo’n lekker huilend geluid als je gas geeft. Dat vind ik echt gaaf: het maakt hem stoer in plaats van standaard. Het scheurt echt lekker.”

Dat pittige karakter pas uitstekend bij De Waals eigen rijstijl, geeft ze toe. ,,Ja, ik vind het zogezegd wel lekker om op te schieten. Hupsakee, gas erop! Met live commentaar op sommige andere weggebruikers.”

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Terwijl De Waal als teamleider travel desk bij een grote scheepsbouwer verantwoordelijk is voor alle verplaatsingen van het personeel, zijn haar eigen reisjes met de Mini behoorlijk overzichtelijk. ,,Ik gebruik hem vooral voor woon-werkverkeer, maar rij ook graag plezierritjes in de polder. Als het aan mij ligt, pakken we hem nog wel flink aan. Het leuke aan zo’n Mini is dat je veel kanten op kunt met het toevoegen van opties. Bijvoorbeeld om hem sneller te krijgen of zelfs geschikt te maken voor het circuit. Het lijkt me heel tof om straks op Zandvoort te rijden en de adrenaline achter het stuur te voelen; dat je dan één bent met de auto en nergens anders aan denkt.”

Haar uitspraken lijken de Brabantse, die zichzelf inmiddels overtuigd autoliefhebber noemt, met regelmaat te verrassen. ,,Haha, ik had nooit gedacht dat ik zelfs zou omkijken naar mijn auto na het parkeren. Dat doe ik bij de Mini heel vaak, echt waar. Het is een oud beestje, maar ik vind hem nog steeds zó leuk!”

Desondanks kriebelt het bij De Waal en echtgenoot, een BMW M3-rijder, alweer om te zoeken naar het volgende pareltje. ,,Ik wil deze graag houden, maar het is verleidelijk om te kijken of er ergens iets anders moois staat. We geinen vaak dat het de schuld is van mijn man, maar ook bij mij is het toch een soort verslaving om met zoveel mogelijk mooie of bijzondere auto’s te rijden.”

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV Mini Clubman Cooper S (2010), 104.310 km, €12.895

Van de tweede generatie ‘moderne Mini’ (gemaakt van 2009 tot 2015) bestaat een compacte stationcar, die ook te vinden is op Gaspedaal.nl. De Clubman heeft opvallende deurtjes: aan de passagierskant heb je anderhalve deur, waarbij het achterste gedeelte omgekeerd opent, en op de plek van de achterklep twee verticale deurtjes. De huidige Clubman, sinds 2015, heeft vier normale zijdeuren. Volgens de experts van onze autoredactie moet je oppassen met de motoren in de sterkste benzineversies, de ‘Cooper S’. Zeker de turbo is gevoelig, kies dus een perfect onderhouden exemplaar.

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV Mini Cabrio Cooper S (2017), 73.441 km, €25.950 Wie houdt van de zon, kan bij elke moderne Mini kiezen uit een cabriolet. Deze biedt plek aan vier inzittenden, al is de ruimte op de achterste stoeltjes en in de bagageruimte beperkt. Het aanbod op Gaspedaal.nl is riant en de restwaarde blijkt goed: aanschafprijzen van exemplaren uit de eerste generatie (2004-2009) beginnen bij zo’n 4500 euro, voor de bouwjaren tussen 2010 en 2016 betaal je zo het dubbele, terwijl de huidige Mini Cabrio al gauw meer dan 25.000 euro kost. Dan heb je een erg leuke cabrio die veel rijplezier biedt, maar ook vaak enthousiast gereden wordt. Let dus goed op slijtage en bijgeluiden.