De nieuwe Range Rover kan thuis het licht aan doen (en heeft een Nederlands tintje)

Voor het eerst in bijna tien jaar is er een compleet nieuwe Range Rover onthuld. De super-de-luxe Britse SUV zit onderhuids bomvol moderne techniek en verschijnt in 2024 ook volledig elektrisch. Bovendien komt er voor het eerst een variant met zeven zitplaatsen én speciale SV-versies, die zijn ontwikkeld onder leiding van Nederlander Michael van der Sande.

Hij is helemaal nieuw, maar aan de buitenkant lijkt de nieuwste Range Rover oneerbiedig gezegd op een strakgetrokken versie van het voorgaande model. De uitstraling en de globale proporties van het meest luxe model van Land Rover zijn vergelijkbaar, maar wanneer je beter kijkt zie je dat het ontwerp op veel subtiele punten moderner en gestroomlijnder is gemaakt. Zo spreken de ‘verzonken’ handgrepen voor zich: ze helpen – net als de dichtere neus – mee om de luchtweerstand met twaalf procent te verlagen ten opzichte van het huidige model. Dat moet de Range Rover, ondanks zijn imposante formaat van (ministens) 5,05 meter iets zuiniger maken

Naar eigen zeggen heeft Range Rover bovendien veel werk gestopt in het onzichtbaar wegwerken van elementen die de gestrekte lijnen verstoren; zo zijn er onder de zijruiten geen rubbers meer te zien en kun je vanaf de zijkant geen dakstijl meer ontdekken achter de achterste zijruiten. Die zit er natuurlijk wel, maar een doorlopende glaspartij onttrekt hem uit het zicht. Dat is bijzonder vernuftig gedaan door de designers. Dat er aan weerszijden een kunststof, U-vormig element op de voordeuren zit die vrij letterlijk een streep zet door het minimalistische design, zal daarentegen niet ieders smaak zijn.

Volledig scherm Deze 'SV Serenity' is één van de extra aangeklede SV-versies van de nieuwe Range Rover © Land Rover

Aan de achterkant heeft de nieuwe Range Rover een grotere metamorfose ondergaan. Nog altijd heeft het model een in twee delen openende achterklep. In dichte toestand vallen de nieuwe, deels horizontaal geplaatste achterlichten op, die opvallend smal zijn en voortaan over de hele breedte aan elkaar zijn verbonden. Ook hier weer veel strakke vormgeving: je ziet de plek van de verlichting pas zodra die aan gaat. Zo lang de ledlampen niet branden heeft de hele lichtunit op het oog dezelfde kleur.

Zodra je de achterklep opent, kun je het onderste deel benutten als zitplaats, de zogenoemde ‘Tailgate Event Suite’. Dan kun je op speciaal ontworpen kussentjes zitten onder speciale lichtpunten en muziek luisteren uit extra geplaatste luidsprekers.

Volledig scherm Wie dat wil, kan het onderste gedeelte van de achterklep omtoveren tot een comfortabel bankje, compleet met rugleuning © Land Rover

Tegengeluid

Over speakers gesproken: het interieur van de nieuwe Range Rover zou extra zijn stil dankzij het gebruik van ‘tegengeluid’. Net als bij luxere koptelefoons met ‘active noise cancellation’ registreren microfoons in de auto trillingen van de wielen, bandengeluid en motorgeluiden die het interieur binnendringen. Het systeem genereert vervolgens een antigeluid dat deze klanken neutraliseert via de maar liefst 35 (!) speakers die het systeem telt.

De inzittenden hebben bovendien de beschikking over vier portieren die zich elektrisch laten openen en sluiten via het centrale aanraakscherm in het dashboard. Dat systeem werkt ook op hellingen tot 10 graden, terwijl automatische gevaarherkenning ervoor zorgt dat de deuren automatisch stoppen met openen of sluiten zo lang er gevaar dreigt – bijvoorbeeld bij een achterop komende fietser.

Volledig scherm Geen overdreven grote schermen in de nieuwe Range Rover. De met spraak gestuurde Amazon Alexa zit standaard ingebouwd © Land Rover

Ook heeft elke Range Rover Amazon Alexa aan boord. Die met spraak gestuurde assistent ken je wellicht uit huizen, maar in een auto zouden natuurlijke spraakcommando’s het drukken op knoppen of schermen overbodig maken waardoor je veel functies kunt bedienen zonder je handen van het stuur of de ogen van de weg te halen. Onder meer Volvo biedt een vergelijkbaar systeem aan, al is dat van Google.

Het systeem zou zo goed werken, zo zegt Land Rover-medewerker Gorden Snoddy in gesprek met onze autoredactie, dat het merk er voor koos om geen ‘overdreven grote schermen’ in het dashboard te plaatsen. Daarmee vaart Land Rover een andere koers dan bijvoorbeeld Mercedes-Benz en Porsche, die in respectievelijk de de EQS en Taycan enorme glazen aanraakschermen monteren. Opvallend, trouwens: in combinatie met andere Alexa-apparaten kan het systeem in de Range Rover onder meer thuis het licht aan doen.

Volledig scherm De 'SV Intrepid', hier te zien als plug-inhybride, krijgt een wat duisterder aankleding © Land Rover

Deels elektrisch

Vanaf 2022 komt de nieuwe Range Rover beschikbaar als plug-in hybride. Dankzij een relatief groot accupakket van 38,2 kilowattuur (waarvan 31,8 bruikbaar) zou deze versie in staat zijn om 100 kilometer per laadbeurt volledig elektrisch te rijden. Voor de gemiddelde Range Rover-rijder, zo claimt het merk zelf tenminste, is dat genoeg om 75 procent van de dagelijkse ritten op stroom af te leggen.

De semi-elektrische Range Rover komt als P440e en P510e: in beide gevallen werkt een zes-in-lijn-benzinemotor samen met een 105 kW (143 pk) sterke elektromotor. Gezien zijn naam levert de P440e meer dan 400 pk, terwijl de P510e over de 500 pk gaat. Op dit moment geeft moederconcern Jaguar Land Rover alleen de verwachte prestaties op van de sterkste versie: de P510e kan in 5,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur optrekken en tot 140 kilometer per uur elektrisch rijden.

Volledig scherm Vergeleken bij de huidige generatie is met name de achterzijde opvallend anders vormgegeven © Range Rover

Vanaf 2024 volgt er bovendien een volledig elektrische Range Rover. Ook van die variant houdt het merk de specificaties nog angstvallig geheim, maar een directielid van het merk verklapte al tegen deze site dat het ‘elektrische rijbereik meer dan voldoende zal zijn voor de veeleisende klanten van Range Rover’. Minder dan vijfhonderd kilometer per laadbeurt zou in dit segment – zeker met de techniek die tegen 2024 beschikbaar kan zijn – een tegenvaller zijn, maar die cijfers volgens dus later.

De eerste maanden levert Land Rover drie dieselmotoren in de vorm van de D250, D300 en D350 en twee keuzes die benzine drinken. Naast de zescilinder P400 komt de P530 Twin Turbo V8 als krachtige topversie, al zou deze motor zeventien procent efficiënter zijn dan de vorige Range Rover V8. De luxe SUV verschijnt in twee lengtes: zowel de 5,05 meter langer Standard Wheel Base (SWB) als de Long Wheel Base (LWB, 5,25 meter lang) is leverbaar met vijf zitplaatsen, de langere variant komt optioneel ook met een – volgens Land Rover - ‘volwaardige’ derde zitrij waardoor je zeven volwassenen moet kunnen meenemen.

Volledig scherm De nieuwe, vijfde generatie Range Rover wordt voor het eerst ook leverbaar met zeven zitplaatsen © Land Rover

Ook als ‘SV’

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de ‘fullsize’ Range Rover ook leverbaar als SV. Deze afkorting is afkomstig van de afdeling ‘Special Vehicle Operations’, kortweg SVO, dat extra luxe of sportieve varianten maakt en Range Rovers speciaal aanpast voor veeleisende klanten met specifieke wensen. SVO staat sinds een paar jaar onder de leiding van de in Nederland geboren Michael van der Sande, die de drie versies van de Range Rover SV bevlogen uit weet te leggen: ,,We bieden de auto straks aan als SV Serenity en SV Intrepid, terwijl klanten ook kunnen kiezen voor de extra luxe uitgevoerde SV Signature Suite met vier zitplaatsen.”

Volgens Van der Sanden heeft SVO het exterieur en interieur van de Range Rover nog eens gedetailleerd onder de loep genomen en de materialen, de afwerking en de luxe naar een nog hoger plan getild. Zo kun je verschillende knoppen in de auto laten voorzien van knoppen van keramiek, dat tot op heden vrijwel niet gebruikt is in auto’s. De versie met vier zitplaatsen kan bovendien geleverd worden met een elektrisch bediend tafeltje achterin waarvan het frame is gemaakt uit één stuk aluminium. En als jij de kleur van je luxe sofa thuis ook in je Range Rover wil, kan het team van Michael van der Sande dat voor je mogelijk maken.

Volledig scherm Nederlander Michael van der Sande (r) is de baas van SVO, Land Rovers afdeling waar onder meer speciale versies van de Range Rover worden gemaakt © Roland Tameling

Volledig scherm Deze Long Wheel Base (LWB) is met 5,25 meter twintig centimeter langer dan de 'Standard Wheel Base', ofwel SWB © Land Rover

